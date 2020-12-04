В горах Башкирии температура опустилась до 28 градусов мороза

В горах Башкирии на востоке республики температура минувшей ночью опустилась до 28 градусов мороза. Это следует из данных карты фактической погоды на сайте Башгидромета.

На севере республики, в Янауле — 12 градусов мороза, на автоматической метеостанции Шульган-Таш зафиксированная температура составила 28 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщали синоптики Башгидромета, начало декабря в республике будет холоднее на один градус, и вся республика будет находиться под влиянием антициклона. Декабрь будет морозным и бесснежным.