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4 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В горах Башкирии температура опустилась до 28 градусов мороза

ОБЩЕСТВО

В горах Башкирии на востоке республики температура минувшей ночью опустилась до 28 градусов мороза. Это следует из данных карты фактической погоды на сайте Башгидромета.

На севере республики, в Янауле — 12 градусов мороза, на автоматической метеостанции Шульган-Таш зафиксированная температура составила 28 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщали синоптики Башгидромета, начало декабря в республике будет холоднее на один градус, и вся республика будет находиться под влиянием антициклона. Декабрь будет морозным и бесснежным.

Розалия Валеева
Теги: погода
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