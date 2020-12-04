Фото: Ксения Калинина ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках. По данным пресс-службы ведомства, в эту пятницу и предстоящие выходные дни в республике пройдут профилактические рейды.

«Они направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит и дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в ГИБДД РБ.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, при этом быть готовыми к возможному уплотнению транспортного потока.