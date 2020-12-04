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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии волк, напавший на четырех человек, оказался бешеным

ОБЩЕСТВО

В деревне Азнагулово Белорецкого района Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный Главой РБ Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Из документа следует, что ограничительные мероприятия установлены с 30 ноября в личном подсобном хозяйстве местного фермера. На карантинной территории запрещаются проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, отлов диких животных.

В пресс-службе Управления ветеринарии региона рассказали агентству «Башинформ» подробности случившегося.

Как выяснилось, в ночь на 8 ноября волк зашел во двор к фермеру и напал на него и его собаку, а также на проходившую мимо женщину. На место был вызван участковый – он и застрелил волка.

Ранее «Башинформ» рассказывал об этом инциденте. Напомним, хищник укусил пенсионера за ногу, но пожилой человек смог вырваться и запереться у себя дома. К нему выехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов. Пока полицейский осматривал местность, встретил еще пострадавших от нападения хищника. Ими оказались 44-летняя жительница села и её знакомый. Женщине была вызвана помощь. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза. На улице Агидели, неподалеку от того места, где проживает пострадавший мужчина, участковый заметил животное. Волк попытался напасть на него, и сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Погибшее животное было передано ветеринарам.

«Ветеринарными специалистами был отобран патологический материал для исключения бешенства и доставлен в ГБУ БашНПВЛ Республики Башкортостан, где лабораторным методом установлен диагноз «бешенство». Лица, контактировавшие с больным животным, сейчас получают соответствующую медпомощь», — сообщили в Управлении ветеринарии РБ.

Ветеринарная служба района после инцидента приняла следующие меры:

  • трупы животных – волка и собаки – сожгли;
  • животные, имеющиеся в угрожаемой зоне, находятся под наблюдением ветеринарных специалистов;
  • среди населения проводятся разъяснительные работы об опасности заболевания бешенством людей и мерах профилактики данной болезни;
  • место нахождения больного животного продезинфицировано;
  • в целях предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон.

ИА «Башинформ»
Теги: бешенство
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