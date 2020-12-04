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Уфимский коллектив стал победителем Всероссийского фестиваля танцев на колясках

ОБЩЕСТВО

В Москве прошёл первый всероссийский фестиваль «Танцы на коляске». По итогам конкурсной программы коллектив «Движение» Уфимской коррекционной школы-интернат №13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата признан победителем в номинации «Ансамбль» (13 – 17 лет). Успех коллективу принес танец « Мы — чемпионы».

В условиях пандемии коронавируса заключительный этап конкурса проходил в дистанционном формате.В мероприятие приняли участие более 100 танцовщиков из 10 регионов.

Фестиваль проводится в целях привлечения общественного внимания к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), вовлечение обучающихся с НОДА в активную культурную жизнь посредством современного искусства, развитие новых форм и методов современного хореографического искусства.Его участниками являются хореографические творческие коллективы (в состав коллектива входят обучающиеся с НОДА) организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Возраст участников фестиваля от 7 до 17 лет (включительно).

ИА «Башинформ»
Теги: фестивали, люди с инвалидностью
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