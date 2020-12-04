Глава Минобра Башкирии не поддержал законопроект о переносе начала учебного года

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин считает экспериментальный законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября недоработанным. По его мнению, люди, сформулировавшие данные предложения и варианты, возможно, далеки от системы образования.

Он напомнил, что согласно федеральным государственным образовательным стандартам (основной нормативный документ) продолжительность учебного года составляет от 33 до 35 недель в зависимости от класса. Поэтому в любо случае, если учеба у детей начнется 1 октября, то раньше июня она не завершится, есть четкие требования по количеству каникулярных дней, сократить каникулы не получится.

В случае участия в эксперименте, осложнится и проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего и основного общего образования, которая начинается, как правило («ковидный» год внес свои коррективы, но в следующем году все по плану), в конце мая и продляется до конца июня или захватывают буквально 2-3 дня июля, отметил министр.

«Учащиеся 9 и 11 классов будут сдавать экзамены, в то время как школы будут работать, придется выводить порядка 100 школ из учебного процесса, что абсолютно невозможно. Кроме того, старшеклассники из-за плановой аттестации вынуждены будут пропустить четыре недели учебного графика. Как мы будем восполнять эти четыре недели? Заработная плата учителей тарифицируется в соответствии с учебным планом. Поэтому вот здесь возникает и вопрос финансового обеспечения», — высказался Айбулат Хажин.

Следующий момент, на который глава Минобра обратил внимание, — это начало летней оздоровительной кампании детей.

«Из-за переноса учебного года все пришкольные и детские оздоровительные лагеря будут работать с июля по сентябрь. У нас не Краснодар, у нас в сентябре холодно, дети элементарно будут мерзнуть», — отметил министр.

Смутила Хажина и вероятность учебы в июне, который может быть очень жарким, а школы не оснащены кондиционерами.

«От жары дети падают в обморок, не выдерживают погодных условий. Это серьезное испытание. Как можно в таких условиях организовать учебный процесс? У нас еще с советских времен правильно выстроен учебный процесс именно с 1 сентября по конец мая, учитывая все климатические и погодные условия в основной массе субъектов РФ. Все-таки, у нас единое образовательное пространство по всей РФ, от Калининграда до Владивостока. Например, Башкортостан принимает участие в эксперименте, а потом ребенок из нашей республики переедет в другой регион, который не участвует в эксперименте, или наоборот. Что тогда? Отставание от программы или опережение. Кто будет финансировать дополнительные занятия с этим обучающимся, что он нагнал эту программу?», — выразил свою позицию министр образования РБ на обсуждении﻿ законопроекта в Общественной палате РБ.

Он считает, что лишь часть тех аргументов, которых он уже высказал, достаточна для того, чтобы данный законопроект считать не актуальным.

Свое недоумение по поводу предлагаемых нововведений в учебный процесс выразила и председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

«Непонятно, чем руководствовались, какими документами, какими примерами, когда вносили законопроект. Большой и актуальный вопрос – чем занимать детей в сентябре? Повсеместно семьи не уезжают отдыхать в бархатный сезон», — отметила она.

По итогам обсуждения не прозвучало ни одного мнения в пользу законопроекта, общественники и представители власти Башкирии высказались критично.