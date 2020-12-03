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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии названы праздничные дни января 2021 года

ОБЩЕСТВО

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан сообщает:

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово – являются нерабочими праздничными днями.

В 2021 году нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают соответственно с субботой и воскресеньем. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» выходной день с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января – на пятницу 31 декабря. Продолжительность работы в четверг 31 декабря 2020 года сокращается на один час.

Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с Новогодними каникулами являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 и 9, 10 января 2021 года.

На основании статьи 120 ТК РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.

ИА «Башинформ»
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