В Башкирии начнут производить медицинский кислород для лечебных учреждений

В Благовещенске создадут производство медицинских и технических газов с системой полного цикла производства, доставки и обслуживания. Инициативу сегодня на «Инвестчасе» представил руководитель проекта Научно-производственного предприятия «Атмосфера» Сергей Бессолов.

По его словам, в рамках противодействия пандемии коронавируса в стране резко вырос спрос на медицинский кислород для лечебных учреждений. Однако существующие технологии производства газов не отвечают масштабам задач и не всегда безопасны. Переход на производство жидких газов позволит решить эти задачи.

Сейчас компания ищет земельный участок под будущий завод. На его строительство будет направлено около 200 млн рублей. Оборудование уже завезено. Возведение объекта начнется через месяц.

По словам инвестора, у проекта стабильное будущее – после пандемии излишки газов можно будет перенаправить на нефтехимические предприятия.

Инвестиционный комитет республики принял решение поддержать проект и включить его в перечень приоритетных.