Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.19 ↓

EUR 91.19 ↑

4 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии начнут производить медицинский кислород для лечебных учреждений

ОБЩЕСТВО

В Благовещенске создадут производство медицинских и технических газов с системой полного цикла производства, доставки и обслуживания. Инициативу сегодня на «Инвестчасе» представил руководитель проекта Научно-производственного предприятия «Атмосфера» Сергей Бессолов.

По его словам, в рамках противодействия пандемии коронавируса в стране резко вырос спрос на медицинский кислород для лечебных учреждений. Однако существующие технологии производства газов не отвечают масштабам задач и не всегда безопасны. Переход на производство жидких газов позволит решить эти задачи.

Сейчас компания ищет земельный участок под будущий завод. На его строительство будет направлено около 200 млн рублей. Оборудование уже завезено. Возведение объекта начнется через месяц.

По словам инвестора, у проекта стабильное будущее – после пандемии излишки газов можно будет перенаправить на нефтехимические предприятия.

Инвестиционный комитет республики принял решение поддержать проект и включить его в перечень приоритетных.

ИА «Башинформ»
Теги: инвестпроект
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «кр
Блогер из Уфы Рустам Набиев высказал предложение Владимиру Путину
Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, принял участие во встрече с президентом России Владимиро
Космонавт выложил в соцсети прекрасные снимки Уфы из космоса
Космонавт Сергей Рязанский поделился в соцсетях снимками Уфы с высоты орбиты. Он написал, что ночные снимки мегаполисов выглядят очень впечатляюще, и в э
Бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики COVID-19 крайне опасен - эксперт
Бесконтрольный прием антибиотиков в качестве профилактики от COVID-19 крайне опасен и грозит тяжелыми последствиями для человека, прокомментировал «Башин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть