Создание НОЦа в Башкирии - личная победа Радия Хабирова: профессор Бахтизин
Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе, который победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и, соответственно, финансирования, — это личная победа Радия Хабирова, заявил «Башинформу» профессор, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рамиль Бахтизин.
«Я хочу поздравить руководство Республики Башкортостан с этим достижением. Победа в этом конкурсе — это признание научного и образовательного уровня нашей республики многими поколениями выдающихся ученых, педагогов, организаторов науки, подтверждение консолидации наших вузов, научных организаций и ведущих предприятий республики в объединении усилий в решении практических проблем. Но я не могу не отметить, что этот успех был бы невозможен, если бы не всеобъемлющая поддержка нынешнего руководства региона, в первую очередь Главы республики Радия Фаритовича Хабирова», — сказал Бахтизин.
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Создание НОЦа в Башкирии - личная победа Радия Хабирова: профессор Бахтизин
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