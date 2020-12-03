Создание НОЦа в Башкирии - личная победа Радия Хабирова: профессор Бахтизин

Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе, который победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и, соответственно, финансирования, — это личная победа Радия Хабирова, заявил «Башинформу» профессор, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рамиль Бахтизин.

ИА «Башинформ»

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