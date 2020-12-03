Ректор Сколтеха: На базе потенциала башкирских вузов мы преуспеем
Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе имеет огромный потенциал, считает ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов.
«Мы хорошо знаем состояние науки и образования в Башкирии и в Уфе в частности, давно знакомы. Для нас, с учётом того, что одним из главных критериев «Сколково» является региональное развитие, это был действительно нелегкий выбор. Выбор региона, с которым бы мы развивались вместе, региона, в котором, во-первых, была бы содержательная, серьезная база и поддержка местного руководства, для того чтобы создать действительно центр международного уровня. Я уверен, что с нашей помощью и на базе потенциала, которые есть в башкирских вузах и научно-исследовательских институтах, мы преуспеем», — сказал Кулешов.
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