Фото: ИА «Башинформ» Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в первые выходные декабря Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в первые выходные декабря.

По информации Башгидромета, в предстоящие субботу и воскресенье в республике будет морозно до -15,-20 градусов. Днем прогнозируется -9,-14 градусов. Осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра России среднесуточные температуры воздуха до 10 декабря ожидаются ниже нормы на 3-5 градусов.