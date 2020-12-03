УГАТУ участвует в пяти проектах НОЦ в Башкирии
Вместе с другими вузами республики УГАТУ активно включился в создание НОЦ мирового уровня в Уфе, сообщил ректор вуза Сергей Новиков.
«Университет выступает участником разработки критических технологий для сфер машиностроения, энергетики, IT, медицины, авиадвигателестроения, телекоммуникаций. Участие университета в Евразийском НОЦ идет в пяти проектах по направлениям «Передовые производственные технологии и инжиниринг» и «Биомедицина и генетика». Они же составляют ядро стратегии развития УГАТУ, которая в настоящее время разрабатывается на конкурс по Программе стратегического академического лидерства университетов», — сказал Новиков.
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