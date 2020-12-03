В Уфе выбирают лучший проект по созданию памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову

В Уфе выбирают лучший проект по созданию памятника командиру 112-й Башкирской кавдивизии, Герою Российской Федерации, генерал-майору Минигали Шаймуратову

На открытый конкурс проектов будущего монумента нашему знаменитому соотечественнику подано 19 проектов, сообщают организаторы — Управление делами Главы РБ.

Участники представили трёхмерные модели памятника, графические эскизы и смету на создание скульптуры. Проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов представляются под девизами, выраженными шестизначным символом, которые указываются в верхнем правом углу всех материалов проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверте.

На заседании комиссии было принято решение приглашать к обсуждению проектов экспертов и представителей общественности.

С конкурсными проектами ознакомились члены Союза журналистов и Союза художников республики, члены Совета по правам человека при Главе РБ, представители Всемирного Курултая башкир, Ассамблеи народов Башкортостана и тд.

﻿«Сегодня Минигали Шаймуратов — это символ подвига многонационального народа Башкортостана в Великой Отечественной войне. Его благодарные многонациональные потомки сделали все, для того чтобы увековечить его. Несмотря ни на какие бюрократические препоны, ушедшее время генерал Шаймуратов возвращается к нам героем России. Он вернется на Советскую площадь в камне, гордым, непобежденным, сильным, и взгляд его будет устремлен в будущее, как бы говоря своим потомкам: «Берегите свою землю, свою Родину!», — рассказала председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина. — Все многочисленные представленные проекты памятника свидетельствуют о том, насколько он был многогранен характером, личностью, своей духовной структурой. Все проекты — очень интересные. Несмотря на различия, они выхватывают главную суть — несломленную силу духа легендарного генерала, его интеллигентность, военную выправку, его сродненность с седлом. Ассамблея народов Башкортостана сделала свой выбор. Мы выбрали тот вариант, который, по нашему, действительно, охватывает образ генерала в целом, где он изображен в едином полете со своим боевым конем, со своей саблей и устремлен в будущее».

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится на следующей неделе. В состав комиссии вошли организаторы конкурса, представители республиканских органов государственной власти и администрации Уфы, деятели культуры и искусства.

Напомним, памятник Герою России Минигали Шаймуратову будет установлен на Советской площади в Уфе.