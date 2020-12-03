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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Помнить не только 9 мая!»: в Башкирии ветераны и волонтеры возложили цветы к Вечному огню

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлены Александром Юдиным

Фото: предоставлены Александром Юдиным

В городе Октябрьском 3 декабря представители ветеранского движения, активисты общественного движения «Волонтёры Победы» возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Думы солдата», в память о защитниках Родины.

Как пояснил специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского, член Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Александр Юдин, День Неизвестного Солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

«Сохранение памяти об истории Великой Отечественной войны и вовлечение молодежи в эту деятельность, безусловно, принесет результаты в гражданско-патриотическом воспитании граждан. «Помнить не только 9 мая!» — есть и будет девиз движения «Волонтёры Победы», — сказал Юдин «Башинформу».

Дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

ИА «Башинформ»
Теги: Великая Отечественная война, память, волонтеры
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