Члены молодежных организаций Башкирии прошли тест по истории Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии
Тест по истории Великой Отечественной войны состоялся 3 декабря, в День Неизвестного солдата в России, во всех регионах страны и за рубежом. Организатором тестирования выступил Молодежный парламент при Государственной Думе. В Башкортостане тест провела Молодежная общественная палата при парламенте. Дом Государственного Собрания стал основной площадкой проведения акции в республике.
«Этот год юбилейный не только для нашей страны, но и для всего мира – 75 лет назад советский народ ценою миллионов жизней солдат и мирных жителей разгромил нацистскую Германию. Проведение теста – это не только мотивация граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан к изучению истории Великой Отечественной войны. Это и привлечение внимания органов государственной власти, институтов гражданского общества и средств массовой информации к проблеме сохранения и поддержания исторической грамотности», — отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.В Башкортостане желание принять участие в тестировании изъявили депутаты Государственного Собрания, представители молодежных общественных организаций, школьники.
«Это свидетельствует о том, что наша молодежь любит и хочет знать историю Великой Отечественной войны и, участвуя в акции, отдает дань памяти великому подвигу победителей – своим дедам и прадедам, – сказал председатель парламента. – Уверен, тестирование позволит привлечь еще большее внимание и, прежде всего, молодежи к подвигу советского солдата, огромным, невосполнимым жертвам советского народа в освобождении мира от «коричневой чумы».Задания теста были разработаны Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации. Тест включает 30 вопросов, для ответов на которые отведено 30 минут.
«Пройти тестирование можно было очно на одной из специально организованных для этого площадок, – рассказала председатель Молодежной общественной палаты Зарина Газизова. – Однако с учетом сложной эпидемиологической обстановки мы рекомендовали проходить тестирование дистанционно на сайте теста. Это удобно, быстро и безопасно. Онлайн-форму теста можно заполнить сегодня в течение всего дня до 24 часов по московскому времени. При этом участники онлайн-тестирования получают свои результаты сразу».
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