Члены молодежных организаций Башкирии прошли тест по истории Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии











Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Тест по истории Великой Отечественной войны состоялся 3 декабря, в День Неизвестного солдата в России, во всех регионах страны и за рубежом. Организатором тестирования выступил Молодежный парламент при Государственной Думе. В Башкортостане тест провела Молодежная общественная палата при парламенте. Дом Государственного Собрания стал основной площадкой проведения акции в республике.

«Этот год юбилейный не только для нашей страны, но и для всего мира – 75 лет назад советский народ ценою миллионов жизней солдат и мирных жителей разгромил нацистскую Германию. Проведение теста – это не только мотивация граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан к изучению истории Великой Отечественной войны. Это и привлечение внимания органов государственной власти, институтов гражданского общества и средств массовой информации к проблеме сохранения и поддержания исторической грамотности», — отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

«Это свидетельствует о том, что наша молодежь любит и хочет знать историю Великой Отечественной войны и, участвуя в акции, отдает дань памяти великому подвигу победителей – своим дедам и прадедам, – сказал председатель парламента. – Уверен, тестирование позволит привлечь еще большее внимание и, прежде всего, молодежи к подвигу советского солдата, огромным, невосполнимым жертвам советского народа в освобождении мира от «коричневой чумы».

«Пройти тестирование можно было очно на одной из специально организованных для этого площадок, – рассказала председатель Молодежной общественной палаты Зарина Газизова. – Однако с учетом сложной эпидемиологической обстановки мы рекомендовали проходить тестирование дистанционно на сайте теста. Это удобно, быстро и безопасно. Онлайн-форму теста можно заполнить сегодня в течение всего дня до 24 часов по московскому времени. При этом участники онлайн-тестирования получают свои результаты сразу».

В Башкортостане желание принять участие в тестировании изъявили депутаты Государственного Собрания, представители молодежных общественных организаций, школьники.Задания теста были разработаны Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации. Тест включает 30 вопросов, для ответов на которые отведено 30 минут.