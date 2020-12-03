В Башкирии многодетная мать превратила квартиру в помойку

Фото: пресс-служба МЧС РБ





Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии 52-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении двух ее несовершеннолетних детей, 11 и 10 лет, а также отстранили от обязанностей опекуна в отношении 32-летнего сына-инвалида.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, однокомнатная квартира, в которой проживает семья, находится в антисанитарном состоянии, захламлена мусором, не соблюдаются требования пожарной безопасности, что создает большой риск возникновения пожара. Отсутствуют условия соблюдения норм личной гигиены, в комнатах очень грязно, помещение не проветривается, отсутствуют места для отдыха и развития детей.

«Несовершеннолетние часто находятся без присмотра и предоставлены сами себе, мать систематически не исполняет обязанности по их содержанию, не заботится об их нравственном и физическом здоровье, своим асоциальным поведением и образом жизни подвергает их опасности, ведет себя агрессивно», — пояснили в ведомстве.

По решению суда детей передали в Туймазинскую центральную районную больницу, недееспособного мужчину передали в Кандринскую больницу для обследования.