Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.61 ↓

EUR 91.30 ↑

3 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии многодетная мать превратила квартиру в помойку

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС РБ

Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии 52-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении двух ее несовершеннолетних детей, 11 и 10 лет, а также отстранили от обязанностей опекуна в отношении 32-летнего сына-инвалида.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, однокомнатная квартира, в которой проживает семья, находится в антисанитарном состоянии, захламлена мусором, не соблюдаются требования пожарной безопасности, что создает большой риск возникновения пожара. Отсутствуют условия соблюдения норм личной гигиены, в комнатах очень грязно, помещение не проветривается, отсутствуют места для отдыха и развития детей.

«Несовершеннолетние часто находятся без присмотра и предоставлены сами себе, мать систематически не исполняет обязанности по их содержанию, не заботится об их нравственном и физическом здоровье, своим асоциальным поведением и образом жизни подвергает их опасности, ведет себя агрессивно», — пояснили в ведомстве.

По решению суда детей передали в Туймазинскую центральную районную больницу, недееспособного мужчину передали в Кандринскую больницу для обследования.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, дети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы
С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил
«Вымыла нож и укрыла одеялом» - подробности убийства зятя тещей в Стерлитамаке
В Стерлитамакском районе Башкирии теща зарезала зятя, после чего вымыла нож, укрыла тело одеялом и стала дожидаться дочери. Шокирующие подробности сообща
В Уфе ребенок застрял головой в сиденье для унитаза
В Информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 1 декабря за помощью спасателей обратилась женщина. Она сообщила, что ее пятилетняя дочка надела на голов
В Башкирии решили, как праздновать Новый год в условиях пандемии
В Башкортостане 2 декабря приняли ряд решений о праздновании Нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Радий Хабиров поручил у
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть