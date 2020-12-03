В Уфе ОНФ выявил пять сайтов по продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19

Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете.

По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

Мониторинг показал, что «липовую» справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектах. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. Например, в Орел готовы отправить справку с сайта https://p.100-spravok.pro. Справка готовится в течение дня, стоимость – 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей – с подтверждением», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев .

«В Уфе мы выявили пять сайтов, которые продают справки об отсутствии Covid-19. Вполне возможно, что таких мошенников гораздо больше. Для того чтобы приобрести фальшивый документ, не нужно сдавать анализы, торговцам «липовыми» справками не важно, был ли ты за границей и для каких целей ее покупаешь. Необходимо лишь указать свои данные и на следующий день можно забрать справку. Некоторые предлагают бесплатную доставку или готовы отправить по электронной почте. Оплатить тоже можно любыми способами. Вот такое мошенничество на здоровье людей, которое несет колоссальную угрозу обществу», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Рафаэль Хакимов.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.Народный фронт подчеркивает, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей. Торговцам липовыми справками не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.