Министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Рамзиль Кучарбаев

В 2020 году – первый заместитель председателя Государственного комитета Башкортостана по строительству и архитектуре, и.о. министра строительства и архитектуры республики.

В 2013–2016 годах – заместитель главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, связи и инвестициям.

В 2005–2006 годах – инженер службы капитального строительства и ремонта Октябрьского управления добычи нефти и газа ОАО «Башнефть-Уфа».

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о назначении министром строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева. До этого он находился в статусе исполняющего обязанности главы ведомства.

ИА «Башинформ»

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