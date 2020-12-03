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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Рамзиль Кучарбаев

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Рамзиль Кучарбаев Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о назначении министром строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева. До этого он находился в статусе исполняющего обязанности главы ведомства.

Справка:

Кучарбаев Рамзиль Наилевич родился 9 мая 1977 года в селе Гафурово Туймазинского района. Окончил Октябрьский коммунально-строительный техникум, Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году каменщиком малого предприятия «Сельский строитель».

В 2001–2002 годах – каменщик, мастер строительных и монтажных работ нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть».

В 2004–2005 годах – инженер нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть».

В 2005–2006 годах – инженер службы капитального строительства и ремонта Октябрьского управления добычи нефти и газа ОАО «Башнефть-Уфа».

В 2006–2011 годах – и.о. директора, директор Октябрьского управления «Нефтестроймонтаж».

В 2011–2013 годах – заместитель начальника Серафимовского строительно-монтажного цеха Приютовского управления «Нефтестроймонтаж».

В 2013–2016 годах – заместитель главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, связи и инвестициям.

В 2016–2020 годах – начальник ГКУ «Управление капитального строительства РБ».

В 2020 году – первый заместитель председателя Государственного комитета Башкортостана по строительству и архитектуре, и.о. министра строительства и архитектуры республики.

ИА «Башинформ»
Теги: Назначения
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