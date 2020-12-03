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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Материал агентства «Башинформ» победил в X Всероссийском конкурсе «В фокусе – детство»

ОБЩЕСТВО

Материал журналиста информационного агентства «Башинформ» Гульфии Акуловой победил в юбилейном X Всероссийском конкурсе «В фокусе – детство». Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам детского неблагополучия. Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Впервые за всю историю конкурса победителями стали 35 журналистов из 30 регионов, еще четыре работы отмечены специальными дипломами оргкомитета конкурса.

Лучшей интернет-публикацией в номинации «Многодетная Россия» признан лонгрид нашего агентства «Дорога в жизнь. Как семья из Башкирии воспитала 22 ребенка»﻿, в котором рассказывается об уникальной семье Вервельских-Валиевых из города Благовещенска.

Вот уже 15 лет Ирина и Вахид принимают в свой дом детей из детских домов, давая им второй шанс на счастье. Они выпустили в жизнь троих родных и девять приемных детей и еще продолжают воспитывать 10 девочек и мальчиков. Большая дружная семья разрастается на целый квартал – дети, выпорхнувшие из гнезда, строятся рядом. Но самое примечательное, Вервельские-Валиевы создали целую транспортную компанию, в которой все ее работники, около 15 человек — члены одной семьи: дети, зятья, братья. Сегодня в автопарке Вервельских — девять автобусов, которые обслуживают 11 маршрутов. В сентябре 2019 года на окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья-2019» в Саранске Вервельские-Валиевы заняли первое место в номинации «Семейное дело».

﻿«Тематика детства, многодетных и приемных семей, детей с особенностями развития, сложных подростков — находится в зоне моего пристального внимания. Несмотря на непростое время, государство уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Нужно сказать, что при реализации государственной политики нельзя обойтись без поддержки журналистов. В своих материалах они поднимают актуальные вопросы, помогают обнажить скрытые стороны недоработок или показать пути выхода из отчаяния. Благодаря работе журналистов мы видим обратную связь от общества. Отрадно, что самыми популярными номинациями конкурса стали номинации о роли многодетной и приемной семьи, о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития. Все конкурсные работы объединяет неравнодушие журналистов к героям, к поднимаемым темам. Многие работы достойны наивысших оценок. Я поздравляю победителей и желаю им новых достижений, и надеюсь, что журналисты продолжат заниматься социальной тематикой», — отметила председатель жюри конкурса, сенатор РФ Маргарита Павлова.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурсы, многодетные семьи
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