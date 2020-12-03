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3 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии введены новые штрафы за нарушения в погребении

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о внесении изменений в КоАП республики. Для жителей региона с 10 декабря 2020 года вступят в силу новые штрафы, связанные с погребением покойников.

Согласно опубликованному документу, за незаконное захоронение физическому лицу придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, должностному лицу – от 10 до 20 тысяч, юридическому – от 100 до 200 тысяч рублей.

За неправильное содержание могил также в изменённой статье 3.5 КоАП РБ предусмотрено денежное наказание: граждане – от 1 до 3 тысяч рублей, должностные лица – от 3 до 5 тысяч, юридические лица – от 5 до 10 тысяч рублей.

В случае незаконной установки ограды или памятника штраф может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: КоАП, штраф, погребение
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