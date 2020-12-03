В Уфе температура воздуха опустилась до -18 градусов

Для башкирской столицы прошлая ночь оказалась самой морозной с начала зимы. По данным Башгидромет на 5 часов утра 3 декабря, температура воздуха в Уфе опустилась до — 18 градусов. Днем температура воздуха несколько повысится и составит -9, -14 градусов, прогнозирую синоптики. Существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Ветер переменных направлений слабый.

Ранее сообщалось, что в первую неделю декабря погоду в регионе определит периферия «сибирского» антициклона. Температурный режим ожидается неоднородным, с большим разбросом по территории, особенно в ночные часы: -13,-20 градусов, при натекании облачности местами -7,-12 градусов. В восточных районах будет большей частью морозно до -22,-27, днем -7,-13, в горных районах -14, -17. В целом, среднесуточные температуры воздуха с 1 по 10 декабря ожидаются ниже нормы на 3-5 градусов.