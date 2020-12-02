В Аургазинском районе Башкирии успешно работает волонтерский штаб «Мы вместе»
В Аургазинском районе Башкирии активно развивается волонтерское движение по оказанию помощи пожилым и инвалидам в период пандемии коронавируса.
На сегодняшний день в составе волонтерского штаба «Мы вместе», созданного в марте этого года, — более 160 волонтеров.
На сегодняшний день обработано порядка 900 заявок на оказание различной помощи пожилым и инвалидам.
Колл-центр волонтерского штаба работает бесперебойно. Информация о тех, кто нуждается в помощи, оперативно поступает к добровольцам, распределенным по сельсоветам.
По словам руководителя штаба «Мы вместе», сотрудника администрации Аургазинского района Лианы Шаганц, чаще всего за помощью волонтеров обращаются пожилые люди.
«Они просят нас помочь им с покупкой лекарств и продуктов, дают нам деньги, и мы покупаем для них все, что нужно. Иногда приносим им лекарства по «бесплатным» рецептам, — рассказала она. — Также через наш штаб мы уже распределили для нуждающихся продуктовые наборы от республиканского правительства, партии «Единая Россия», Минтруда, депутатов Госсобрания Башкирии, местного Совета. За это наши подопечные им очень благодарны».В настоящее время в Аургазинском районе республики проживает почти девять тысяч человек старше 65 лет.
Помимо покупки лекарств и продуктов пожилым аургазинцам, волонтеры помогают им с уходом за домашним скотом, прибираются в доме.
«Бывает, что нас просят оплатить жилищно-коммунальные услуги, но без личного присутствия пожилого человека это сделать невозможно. И тогда очень выручают автоволотеры — Ильгиз Низамов, Альберт Хабибуллин, Фидан Ибатуллин, Диана Ефимова и полный состав таксопарка ИП «Заманов Рустам». Они же уже несколько раз возили бабушек и дедушек на консультацию к узким специалистам, а также на плановые операции в городские больницы, — добавила Лиана Шаганц. — Автоволонтеры отрабатывают заявки на личных машинах, заправляют их за свой счет. Тем не менее, мы ощущаем всестороннюю поддержку со стороны районной и республиканской администрации. Нам никогда не отказывают в просьбах. Это дает нам силы и дальше помогать односельчанам».