В Аургазинском районе Башкирии успешно работает волонтерский штаб «Мы вместе»





В Аургазинском районе Башкирии активно развивается волонтерское движение по оказанию помощи пожилым и инвалидам в период пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в составе волонтерского штаба «Мы вместе», созданного в марте этого года, — более 160 волонтеров.

На сегодняшний день обработано порядка 900 заявок на оказание различной помощи пожилым и инвалидам.

Колл-центр волонтерского штаба работает бесперебойно. Информация о тех, кто нуждается в помощи, оперативно поступает к добровольцам, распределенным по сельсоветам.

По словам руководителя штаба «Мы вместе», сотрудника администрации Аургазинского района Лианы Шаганц, чаще всего за помощью волонтеров обращаются пожилые люди.

«Они просят нас помочь им с покупкой лекарств и продуктов, дают нам деньги, и мы покупаем для них все, что нужно. Иногда приносим им лекарства по «бесплатным» рецептам, — рассказала она. — Также через наш штаб мы уже распределили для нуждающихся продуктовые наборы от республиканского правительства, партии «Единая Россия», Минтруда, депутатов Госсобрания Башкирии, местного Совета. За это наши подопечные им очень благодарны».

В настоящее время в Аургазинском районе республики проживает почти девять тысяч человек старше 65 лет.

Помимо покупки лекарств и продуктов пожилым аургазинцам, волонтеры помогают им с уходом за домашним скотом, прибираются в доме.

«Бывает, что нас просят оплатить жилищно-коммунальные услуги, но без личного присутствия пожилого человека это сделать невозможно. И тогда очень выручают автоволотеры — Ильгиз Низамов, Альберт Хабибуллин, Фидан Ибатуллин, Диана Ефимова и полный состав таксопарка ИП «Заманов Рустам». Они же уже несколько раз возили бабушек и дедушек на консультацию к узким специалистам, а также на плановые операции в городские больницы, — добавила Лиана Шаганц. — Автоволонтеры отрабатывают заявки на личных машинах, заправляют их за свой счет. Тем не менее, мы ощущаем всестороннюю поддержку со стороны районной и республиканской администрации. Нам никогда не отказывают в просьбах. Это дает нам силы и дальше помогать односельчанам».