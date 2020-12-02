В Ульяновской области построят инфекционный ковид-госпиталь, как в Стерлитамаке

Фото: Виталий Григорьев











Фото: Виталий Григорьев

Сегодня Стерлитамакский клинико-диагностический инфекционный центр посетила делегация из Ульяновской области. Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин, министр строительства и архитектуры Константин Алексич и директор Департамента развития здравоохранения Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева детально осмотрели госпиталь, в котором только вчера завершились строительные работы.

Новый клинический центр построили за 50 дней. Сейчас на стройплощадке еще остаются рабочие, которые помогают медицинским работникам в пусконаладочных работах.

Общая мощность нового центра составляет 74 боксированные палаты. Из них – 60 боксов круглосуточного пребывания (40 взрослых и 20 детских), 14 реанимационных боксов. В состав комплекса входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция. Количество коек в штатном режиме работы – 74. Предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 350 коек со 100% подключением кислорода. Инфекционное отделение оснащено индивидуальными боксами с выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами со всем необходимым. Отдельно выделено приемно-диагностическое отделение, включающее в себя КТ, рентген-аппарат, кабинеты ЭКГ, эндоскопии, экспресс-лабораторию. Проектом центра предусмотрены операционные, родильный зал для рожениц, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Операционные также предназначены для ковид-положительных пациентов с острой хирургической патологией и травмами. Кроме того, имеется отдельный блок для детей от 0-18 лет, с возможностью совместного нахождения с родителями для маленьких пациентов.

﻿«С того момента как мы построили первый инфекционный госпиталь в Уфе (Зубово) мы сделали анализ в работе, поняли те направления, по которым стоит ситуацию улучшать, — отметил вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров. — Во-первых, мы поняли, что есть необходимость добавить несколько отделений. Приемное отделение — чтобы принять решение – стоит ли госпитализировать обратившегося пациента или нет. Второе – детское отделение, потому что дети тоже болеют и нуждаются в медицинской помощи. Хирургическое отделение — потому что ковидным больным может потребоваться хирургическое вмешательство. Все эти отделения добавили уже для того, чтобы был полноценный инфекционный центр, который может оказать любые медицинские услуги. Потом после «ковидной» жизни – это будет полноценная межрайонная больница, которая может оказывать все услуги. Кроме того, расширили коридоры для свободного передвижения медперсонала, расширены места переодевания врачей, смены СИЗов и дезинфекции. Я бы сказал, что ситуация существенно улучшена, хотя при этом больница в Зубово показывает хорошие результаты – более четырех тысяч пациентов там уже прошли лечение. Работа поставлена на поток, потому что подготовлен персонал. В отличие от тех коек, которые временно создаются под ковидных больных, там и персоналу сложно адаптироваться, и помещения не совсем приспособлены. А такие центры могут существенно улучшить обстановку».

Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин по итогу посещения госпиталя отметил, что такой проект необходимо тиражировать по всей стране. Ульяновская область — уже 15 субъект, который взял его за основу. В Челябинске подобный центр уже построен.

«Все что на вооружении в республике есть, мы готовы предложить другим регионам», добавил Андрей Назаров.

﻿«Очень приятно, что руководство Республики Башкортостан подошло к решению очень важной социальной, государственной задачи по поводу создания инфраструктуры по противодействию новой коронавирусной инфекции не просто с технической точки зрения. По сути, как мне показалось, данная больница, данные корпуса могут положить начало целому направлению принципиального изменения отношения к медицинским объектам, — сказал Александр Смекалин. — Объект многофункциональный, включающий в себя возможность реализовать все потребности человека в медицинских услугах, какая бы ситуация не случилась. Это не объект сегодняшнего дня. Он будет служить многие десятилетия жителям. Впечатления очень позитивные, и я благодарен руководству республики и председателю Правительства за то, что они высказали готовность делиться с нашим регионом этими наработками и опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией, в принципе построением системы здравоохранения. Я уверен, что мы выстроим наше сотрудничество и будем очень благодарны если руководство республики окажет содействие в создании подобных объектов на территории нашего региона».