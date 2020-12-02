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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Патриарх Кирилл назначил митрополита Никона управляющим Оренбургской епархией

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Патриарх Кирилл назначил митрополита Никона управляющим Оренбургской епархией Фото: Валерий Шахов

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон назначен временно управляющим Оренбургской епархией. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с болезнью митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина. Сообщается, что священнослужитель заразился новой коронавирусной инфекцией. Никон будет править в соседней области до полного выздоровления Вениамина.

«1 декабря митрополит Никон прибыл в пределы Оренбургской епархии и приступил к ознакомлению с текущей деятельностью епархии», — говорится в официальном сообщении Уфимской епархии.

Сегодня митрополит Никон выступил на пленарном заседании ХIII Евразийских Богородице-Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». На 3 и 4 декабря запланировано богослужение в Никольском кафедральном соборе.

ИА «Башинформ»
Теги: митрополит Никон, патриарх Кирилл
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