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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЕДИА.ОНФ: запускается новая площадка для отрытого диалога с журналистами и СМИ

ОБЩЕСТВО

Общероссийский народный фронт запускает новый проект МЕДИА.ОНФ для постоянной коммуникации с журналистами и представителями медиасреды. В рамках проекта созданы медиаплатформа media.onf.ru, а также студия МЕДИА.ОНФ в Центральном исполкоме Общероссийского народного фронта в Москве (ул. Мосфильмовская, 40).

К участию в работе проекта МЕДИА.ОНФ приглашаются журналисты, блогеры, редактора и руководители региональных СМИ, главы региональных ассоциаций СМИ и других представителей медиасреды.

На площадке МЕДИА.ОНФ будут проходить обсуждения общественно значимых проблем, мастер-классы, вебинары, дискуссии и лекции с привлечением экспертов Общероссийского народного фронта, представителей федеральных и региональных органов власти, независимых экспертов и медиаперсон.

На медиаплатформе ОНФ будут размещены результаты обработки обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 2019 года и опубликованы видеосюжеты, подготовленные лауреатами конкурса СМИ «Правда и справедливость», а также студентами факультетов журналистики вузов из всех регионов России.

3 декабря в 9.30 по московскому времени на платформе нового медиаресурса пройдет первый вебинар об искусстве работы в социальных сетях, а также о фейках и связанных с ними рисках.

Опытные эксперты-практики по коммуникациям в блогосфере и специальные гости в формате открытой дискуссии расскажут о конкуренции за интернет-аудиторию, адаптации контента и прямых эфирах в сети, о лидерах мнений и тонкостях работы с ними. Разговор пойдет также о фейках: готовы ли мы к ним, как верифицировать их и не стать жертвой, что говорит о распространении фейков закон.

Выступления спикеров и гостей будут проходить на площадке новой студии МЕДИА.ОНФ в Москве. Трансляцию можно посмотреть на сайте проекта в режиме реального времени. Продолжительность – не менее четырех часов.

Для участия в вебинаре до 09.00 мск 3 декабря необходимо пройти регистрацию на сайте, заполнив электронную форму заявки.

По всем вопросам работы проекта МЕДИА.ОНФ можно обращаться на почту [email protected] с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, названия СМИ или адреса блога.

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, СМИ
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