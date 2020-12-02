Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.32 ↑

EUR 91.30 ↓

2 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ГИБДД Башкирии напомнили о замене «просроченных» водительских удостоверений

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В ГИБДД Башкирии напомнили о замене «просроченных» водительских удостоверений Фото: Ксения Калинина

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили о том, что в декабре истекает срок замены водительских удостоверений, действие которых завершилось в период с 1 февраля по 15 июля.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, из-за распространения коронавирусной инфекции к лицам, управляющим машинами с водительскими удостоверениями, срок которых истёк в период с 1 февраля по 15 июля, меры административного воздействия не применялись.

«Законодатель до конца 2020 года продлил срок действия таких водительских прав. Соответственно, чтобы не получить штраф, их замену необходимо произвести до 31 декабря текущего года», — проинформировали в ГИБДД РБ.

Межу тем, вновь заработал единый портал госуслуг, благодаря которому можно сделать любые необходимые регистрационно-экзаменационные действия, в том числе заменить водительские удостоверения. Напомним, из-за технического сбоя в системе госуслуг, в МРЭО ГИБДД Уфы собирались огромные очереди. По всей видимости, теперь, когда работа портала восстановилась, проблема с очередями также будет решена.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ, госуслуги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач назвал самый эффективный способ выявления коронавируса
Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин назвал самый эффективный способ выявления коронавируса. По его словам, на
Скончалась идейный вдохновитель выставки Сосланбека Тавасиева - автора памятника С. Юлаеву
На следующий день после открытия выставки в Уфе скончалась вдова сына выдающегося скульптора, наследница автора памятника Салавату Юлаеву Сосланбека Тава
Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы
С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил
В Башкирии по 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых 65+
В Башкортостане продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть