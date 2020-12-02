Фото: Ксения Калинина В ГИБДД Башкирии напомнили о замене «просроченных» водительских удостоверений Фото: Ксения Калинина

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили о том, что в декабре истекает срок замены водительских удостоверений, действие которых завершилось в период с 1 февраля по 15 июля.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, из-за распространения коронавирусной инфекции к лицам, управляющим машинами с водительскими удостоверениями, срок которых истёк в период с 1 февраля по 15 июля, меры административного воздействия не применялись.

«Законодатель до конца 2020 года продлил срок действия таких водительских прав. Соответственно, чтобы не получить штраф, их замену необходимо произвести до 31 декабря текущего года», — проинформировали в ГИБДД РБ.

Межу тем, вновь заработал единый портал госуслуг, благодаря которому можно сделать любые необходимые регистрационно-экзаменационные действия, в том числе заменить водительские удостоверения. Напомним, из-за технического сбоя в системе госуслуг, в МРЭО ГИБДД Уфы собирались огромные очереди. По всей видимости, теперь, когда работа портала восстановилась, проблема с очередями также будет решена.