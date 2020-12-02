Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдут вторые Новогодние семейные игры Фото: Олег Яровиков

Во время новогодних каникул для учеников начальных классов Башкортостана и их родителей пройдут Новогодние семейные игры. Мероприятие организовано региональным исполкомом «Единой России» совместно с Минмолодежи и Минобром республики. Такие игры проходят в регионе уже второй год.

«В этом году пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но это не повод забывать о здоровом образе жизни. Для снижения риска распространения инфекции мы приняли решение все игры провести на открытом воздухе, а не в школьных спортзалах, как это было ранее. Будет уменьшено и число финалистов, которые приедут на заключительный этап в Уфу. От каждого города и района будет выбрана одна семья с лучшим показателем, а не две в разных возрастных категориях», — рассказал руководитель регионального исполкома Рустем Ахмадинуров.

Новогодние семейные игры пройдут с 3 по 6 января в дни школьных каникул. К участию приглашаются семьи с детьми с 1 по 4 классы. Для них будут приготовлены три конкурса на скорость, силу и ловкость. Дети вместе с родителями будут играть в хоккей в валенках, кататься на санях и тюбинге.

Победители муниципального этапа встретятся на республиканском финале, который пройдет в Уфе в середине января. Таким образом, будет обеспечен веселый досуг для школьников во время праздничных выходных.

Организаторы надеются, что Новогодние семейные игры помогут вовлечь в занятие физкультурой как можно больше школьников и их родителей.