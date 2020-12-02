Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.32 ↑

EUR 91.30 ↓

2 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдут вторые Новогодние семейные игры

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдут вторые Новогодние семейные игры Фото: Олег Яровиков

Во время новогодних каникул для учеников начальных классов Башкортостана и их родителей пройдут Новогодние семейные игры. Мероприятие организовано региональным исполкомом «Единой России» совместно с Минмолодежи и Минобром республики. Такие игры проходят в регионе уже второй год.

«В этом году пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но это не повод забывать о здоровом образе жизни. Для снижения риска распространения инфекции мы приняли решение все игры провести на открытом воздухе, а не в школьных спортзалах, как это было ранее. Будет уменьшено и число финалистов, которые приедут на заключительный этап в Уфу. От каждого города и района будет выбрана одна семья с лучшим показателем, а не две в разных возрастных категориях», — рассказал руководитель регионального исполкома Рустем Ахмадинуров.
Новогодние семейные игры пройдут с 3 по 6 января в дни школьных каникул. К участию приглашаются семьи с детьми с 1 по 4 классы. Для них будут приготовлены три конкурса на скорость, силу и ловкость. Дети вместе с родителями будут играть в хоккей в валенках, кататься на санях и тюбинге.

Победители муниципального этапа встретятся на республиканском финале, который пройдет в Уфе в середине января. Таким образом, будет обеспечен веселый досуг для школьников во время праздничных выходных.

Организаторы надеются, что Новогодние семейные игры помогут вовлечь в занятие физкультурой как можно больше школьников и их родителей.

ИА «Башинформ»
Теги: Новогодние семейные игры, Единая Россия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач назвал самый эффективный способ выявления коронавируса
Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин назвал самый эффективный способ выявления коронавируса. По его словам, на
Скончалась идейный вдохновитель выставки Сосланбека Тавасиева - автора памятника С. Юлаеву
На следующий день после открытия выставки в Уфе скончалась вдова сына выдающегося скульптора, наследница автора памятника Салавату Юлаеву Сосланбека Тава
Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы
С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил
В Башкирии по 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых 65+
В Башкортостане продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть