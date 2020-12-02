«Кроношпан Башкортостан» поддержал врачей-неонатологов





«Кроношпан Башкортостан» продолжает заниматься благотворительностью. Компания выступила участником республиканской премии «Счастье на ладошке» и передала 19 планшетов специалистам перинатальной медицины и реабилитации.

Благотворительный проект реализован в рамках республиканской премии в области перинатальной медицины, организованной в поддержку врачей-неонатологов и медицинского персонала во время пандемии COVID-19.

Учредитель и организатор премии – благотворительный фонд «Особенные дети» при поддержке Каринэ Хабировой, автора проекта «Территория женского счастья» и Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

«Мы очень рады, что «Кроношпан Башкортостан» поддержал нашу идею. В это нелегкое время важно оказать уважение и любовь врачам-неонатологам и медицинскому персоналу, которые и днем, и ночью помогают выжить малышам, и стать здоровыми и счастливыми. Верим, что совместными усилиями мы поможем развитию перинатальной медицины и поднятию престижа благородной профессии Неонатолога», — говорит директор Фонда Файруза Латыпова.

Награждение специалистов перинатальной медицины проводится за высокие достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания, абилитации и реабилитации новорожденных. На премии представлено 19 номинаций, победителю в каждой из них будет вручен денежный приз 50 тысяч рублей и подарки от партнеров. Общая сумма призового фонда составляет 950 000 рублей.