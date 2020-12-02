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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В рамках республиканского конкурса «Трезвое село» стартует акция «Горячая линия»

ОБЩЕСТВО

10-11 декабря в рамках республиканского конкурса «Трезвое село-2020» будет работать «Горячая линия» по оказанию психотерапевтической, наркологической и психологической помощи населению.

Жители республики могут получить от ведущих врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов и психологов бесплатную анонимную консультацию на башкирском и русском языках.

Все желающие могут позвонить с 11.00 до 20.00 по бесплатному номеру телефона 8-800-700-01-83 и получить ответы на интересующие вопросы, связанные с алкоголизмом, наркоманией, реабилитацией, социализацией и созависимостью.

Консультацию проведут специалисты Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ, Республиканской клинической психиатрической больницы, Стерлитамакской психиатрической больницы.

Организаторы акции — Всемирный курултай башкир, Министерство здравоохранения РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Трезвое село
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