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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии официальное количество умерших от последствий COVID-19 увеличилось до 85

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии официальное количество умерших от последствий COVID-19 увеличилось до 85 Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии опубликовал обновлённую статистику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, за последние сутки количество умерших увеличилось на два и теперь составляет 85 человек. Подробности о сопутствующих заболеваниях умерших пока не раскрываются.

Всего в республике с начала пандемии положительный результат на COVID-19 получили 14 548 человек. Прирост за сутки составил 142 новых случая. В больницах лечение проходят 549 пациентов, дома – 1774. 43 человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 нуждаются в поддержке ИВЛ.

С инфекцией с марта 2020 года справились 12 140 жителей Башкирии. За сутки с выздоровлением выписан 131 человек.

Статистика заболеваемости внебольничной пневмонией в регионе стабильна: 427 новых случаев за сутки, 433 – выписано.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, умершие, пневмония
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