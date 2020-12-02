Фото: Ксения Калинина В Башкирии решили, как праздновать Новый год в условиях пандемии Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане 2 декабря приняли ряд решений о праздновании Нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и ёлок в городах и сёлах. Это поможет рассредоточить людей и избежать их массового скопления на территориях ледовых городков и горок. Площадки должны быть готовы уже к 10 декабря.

Кроме того, в детских садах разрешили проводить новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей.

Что касается работы ресторанов, то они смогут функционировать в Новый год круглосуточно, в дни новогодних каникул – с 6 утра до 2 часов ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации Минторговли РБ.

В республиканском оперштабе также сообщили о том, что семьи, в которых родителей экстренно госпитализировали с коронавирусом, а детей не с кем оставить, могут обратиться в социальные приюты региона. Там примут ребят на время лечения родителей.