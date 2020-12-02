Фото: Олег Яровиков Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы Фото: Олег Яровиков

С понедельника, 7 декабря во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил агентству «Башинформ», что такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Возврат учеников в школы стал возможен в связи со стабилизацией обстановки распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, школьники республики с 9 ноября, сразу после осенних каникул находились на дистанционном обучении.

Радий Хабиров поручил Контрольному управлению Главы Башкортостана проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.