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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы Фото: Олег Яровиков

С понедельника, 7 декабря во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил агентству «Башинформ», что такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Возврат учеников в школы стал возможен в связи со стабилизацией обстановки распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, школьники республики с 9 ноября, сразу после осенних каникул находились на дистанционном обучении.

Радий Хабиров поручил Контрольному управлению Главы Башкортостана проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.

Азат Гиззатуллин
Теги: Школы, образование, пандемия
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