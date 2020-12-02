Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.32 ↑

EUR 91.30 ↓

2 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ютуб-блогер Потылицын попался на шантаже и размещении платной «заказухи»

ОБЩЕСТВО

В телеграм-каналах размещено видео о том, что автор и ведущий ютуб-канала Андрей Потылицын, размещающий компромат на политиков и предпринимателей республики, выпрашивал деньги у руководства республики. В частности, так он пытался предложить свои услуги ангажированного блогера.

Судя по контексту переписки в мессенджере с аккаунта Потылицына, он просил «сотрудничества и денег», взамен обещая не видеть никаких «глупостей и шалостей». Своё коммерческое предложение Потылицын сопроводил фразой «если у вас нет денег на покупку – изыщите на долгосрочную аренду».

PR-консультант Инна Нестерова подтвердила, что Потылицын берёт деньги за обнародование непроверенных фактов в своих скандальных видеороликах. По её словам, женщина обратилась к Потылицыну для размещения на платной основе в сети интернет информации, порочащей чиновников республиканского Минлесхоза. При этом сведения не являлись достоверными. Заказчице не пришлось долго уговаривать блогера, чтобы подкупить его. Примерно в одно и то же время информация, в которой в невыгодном свете представлен замминистра лесного хозяйства, вышла в ряде СМИ.

Нестерова объяснила свой поступок социальным экспериментом по аналогии с «контрольной закупкой».

«Мне было интересно, насколько сложно в нашей республике за деньги разместить порочащую информацию, которая была выдумана, в СМИ и блогосфере. Оказалось, что это сделать проще простого. Я понимаю, что ничего предосудительного в размещении платных публикаций в СМИ нет, это их бизнес и они имеют право принимать заказы. Но я всегда была против таких новостей, против коррупции и всегда выражала эту позицию», — сказала Нестерова.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач назвал самый эффективный способ выявления коронавируса
Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин назвал самый эффективный способ выявления коронавируса. По его словам, на
Скончалась идейный вдохновитель выставки Сосланбека Тавасиева - автора памятника С. Юлаеву
На следующий день после открытия выставки в Уфе скончалась вдова сына выдающегося скульптора, наследница автора памятника Салавату Юлаеву Сосланбека Тава
В Башкирии по 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых 65+
В Башкортостане продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в св
Обновлённый корпус больницы открылся в Салавате
30 ноября в Салавате открылся обновленный корпус многофункциональной больницы. Работы по реконструкции выполнила подрядная организация ООО «Дортрансстрой
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть