Ютуб-блогер Потылицын попался на шантаже и размещении платной «заказухи»

В телеграм-каналах размещено видео о том, что автор и ведущий ютуб-канала Андрей Потылицын, размещающий компромат на политиков и предпринимателей республики, выпрашивал деньги у руководства республики. В частности, так он пытался предложить свои услуги ангажированного блогера.

Судя по контексту переписки в мессенджере с аккаунта Потылицына, он просил «сотрудничества и денег», взамен обещая не видеть никаких «глупостей и шалостей». Своё коммерческое предложение Потылицын сопроводил фразой «если у вас нет денег на покупку – изыщите на долгосрочную аренду».

PR-консультант Инна Нестерова подтвердила, что Потылицын берёт деньги за обнародование непроверенных фактов в своих скандальных видеороликах. По её словам, женщина обратилась к Потылицыну для размещения на платной основе в сети интернет информации, порочащей чиновников республиканского Минлесхоза. При этом сведения не являлись достоверными. Заказчице не пришлось долго уговаривать блогера, чтобы подкупить его. Примерно в одно и то же время информация, в которой в невыгодном свете представлен замминистра лесного хозяйства, вышла в ряде СМИ.

Нестерова объяснила свой поступок социальным экспериментом по аналогии с «контрольной закупкой».

«Мне было интересно, насколько сложно в нашей республике за деньги разместить порочащую информацию, которая была выдумана, в СМИ и блогосфере. Оказалось, что это сделать проще простого. Я понимаю, что ничего предосудительного в размещении платных публикаций в СМИ нет, это их бизнес и они имеют право принимать заказы. Но я всегда была против таких новостей, против коррупции и всегда выражала эту позицию», — сказала Нестерова.