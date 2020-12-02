Депутаты парламента Башкирии хотят запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены добиться запретов передвижных зоопарков и дельфинариев на федеральном уровне. Народные избранники планируют внести изменения в действующее законодательство. По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачёва, необходимость подобного федерального документа созрела давно.

«Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна. Достаточно вспомнить последний случай в Ишимбайском районе, где в лесу были обнаружены клетки с брошенными медведями», — прокомментировал инициативу спикер Госсобрания республики.

То же самое касается и дельфинариев. По мнению Константина Толкачёва, животные во время перевозки вынуждены ютиться в тесных контейнерах, хотя в дикой природе они за день проплывают десятки километров.

В документе прописано, что в случае вступления закона в силу, у владельцев передвижных зверинцев будет полгода на то, чтобы перейти на стационарный режим работы, либо продать животных таким заведениям.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что найденный в клетке в лесу медведь Тишка – бывший артист цирка – обрёл нового хозяина в лице фермера из Иглинского района Башкирии Хасана Идиятуллина.