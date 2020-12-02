Фото: Ксения Калинина Медик назвал основные побочные явления у переболевших коронавирусом Фото: Ксения Калинина

Врач-реаниматолог из «красной зоны» больницы скорой медпомощи №22 Уфы Рустем Габидуллин в интервью агентству «Башинформ» назвал основные побочные явления, которые встречаются у пациентов, перенесших коронавирус.

«Первое — обостряются хронические заболевания. Если пациент гипертоник, то у него начинает меняться давление: или резкие подъемы, или, наоборот, падения. Если диабетик, то это критическое повышение уровня глюкозы в крови. Второе – изменение психологического статуса. Зачастую, это депрессия, тревога, нарушение сна. Почти у всех возникают такие побочные явления. Третье – это резкое снижение устойчивой физической нагрузки, то есть человек испытывает редчайшую слабость, это его тоже очень сильно угнетает. Если раньше он мог делать несколько дел одновременно, то тут и ложку поднять, шнурки завязать не может – это одно из последствий коронавирусной инфекции», — рассказал врач-реаниматолог.

Коронавирус не щадит легкие, печень, поджелудочную железу, почки, а также сердце и головной мозг.

«Но опять же, все это поражается через наше кровяное русло, то есть резко нарушается свертываемость крови и это вызывает волнообразное изменение во всех органах. Если уж считать, что кровь тоже наш орган, то в первую очередь поражается именно кровь, — пояснил Рустем Габидуллин. — Стоит отметить, что вирус по каждому человеку бьет индивидуально, потому что все мы разные. У него есть любимые органы-мишени и рецепторы, за которые он цепляется. Если эти рецепторы находятся в тех или иных органах, вирус за них цепляется и бьет по этим органам. У кого-то рецепторов мало, у кого-то много, а у кого-то их может не быть вообще. Последние могут даже и не заметить этот вирус, поэтому все зависит от конкретного человека».

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