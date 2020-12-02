Фото: администрация Уфы 80-летняя жительница Уфы стала участницей программы «Поле чудес» Фото: администрация Уфы

80-летняя жительница Уфы Мария Николаева стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. В эфир программы федерального телеканала уфимка попала благодаря победе в интеллектуальной смс-игре, правильно выполнив все предложенные задания. Спустя некоторое время, с телезрительницей связались редакторы телешоу и пригласили попытать удачу, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

По словам Марии Николаевой, ей было очень интересно увидеть воочию, как и где проходят съемки «Поля чудес», познакомиться с тем, что происходит по ту сторону экрана. Несмотря на волнение настрой у горожанки был позитивным. Участие в популярном проекте оставили у Марии Васильевной исключительно положительные впечатления.

Сообщается, что съемки программы прошли 28 ноября в «Останкино». В эфир передача выйдет уже 4 декабря.