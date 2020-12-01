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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэрия столицы заверила, что в киосках «Уфа-печать» будет продаваться пресса, а не шаурма

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

Мэрия столицы заверила, что в киосках «Уфа-печать» будет продаваться пресса, а не шаурма Фото: администрация г.Уфа

Администрация Уфы информирует, что в киосках МУП «Уфа-печать» продажа печатной продукции будет сохранена.

Ранее руководитель группы компаний «Горпечать» Тимур Ахметшин сообщил «Башинформу», что в связи с запаздыванием выставления аренды киосков на торги, ставится под сомнение продажа в них с нового года газет и журналов.

По словам руководства предприятия, основной задачей является получение дохода, и наиболее выгодные предложения аренды скорее предоставят торговцы шаурмой, фруктами или микрофинансовые организации.

Администрация Уфы, комментируя данную ситуацию, сообщает, что в этом году, действительно, истекают сроки действия договоров аренды нестационарных торговых объектов МУП «Уфа-печать». На данный момент муниципальное предприятие проводит оценку рыночной стоимости аренды киосков. Только после получения акта об оценке и подготовки соответствующей документации, право аренды указанных объектов розничной торговли будет выставлено на торги. К слову, данная мера обязательна и регулируется Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

﻿«Вместе с тем, следует учитывать, что торги на право аренды киосков МУП «Уфа-печать» будут проводиться с указанием конкретной специализации, а именно для реализации печатной продукции. Поэтому информация о возможном замещении киосков с печатной продукцией точками продажи овощей, фруктов и фастфуда является недостоверной. Иными словами, в киосках МУП «Уфа-печать» продажа печатной продукции будет сохранена в обязательном порядке», — пояснили в мэрии.
Кроме того, прорабатываются меры по увеличению точек продажи и постепенный переход на самостоятельную реализацию предприятием печатной и сопутствующей продукции, чтобы контролировать ее качество и не допускать продажу низкосортных и некачественных товаров. В краткосрочной перспективе планируется ребрендинг предприятия с постепенной заменой устаревших киосков на современные павильоны, где будет организована продажа печатной продукции. Центром городского дизайна разрабатывается индивидуальный дизайн-проект павильонов МУП «Уфа-печать».

ИА «Башинформ»
Теги: пресса
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