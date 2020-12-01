Фото: ИА «Башинформ» Синоптики сообщили об особенностях погоды в декабре в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили об особенностях погоды в декабре в Башкирии.

По прогнозу Гидрометцентра России, первый зимний месяц в республике прогнозируется холоднее обычного на 1 градус, передает Башгидромет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -11,-12° (норма -11°). При преобладании антициклональных полей количество осадков предполагается меньше обычного.

В первую неделю декабря погоду в регионе определит периферия «сибирского» антициклона. Температурный режим ожидается неоднородным, с большим разбросом по территории, особенно в ночные часы: -13,-20°, при натекании облачности местами -7,-12°. В восточных районах будет большей частью морозно до -22,-27°, днем -7,-13°, в горных районах -14, -17°. В целом, среднесуточные температуры воздуха с 1 по 10 декабря ожидаются ниже нормы на 3-5 градусов.

Существенных осадков в начале месяца не ожидается. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.