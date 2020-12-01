Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.19 ↑

EUR 91.20 ↓

1 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили об особенностях погоды в декабре в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили об особенностях погоды в декабре в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили об особенностях погоды в декабре в Башкирии.

По прогнозу Гидрометцентра России, первый зимний месяц в республике прогнозируется холоднее обычного на 1 градус, передает Башгидромет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -11,-12° (норма -11°). При преобладании антициклональных полей количество осадков предполагается меньше обычного.

В первую неделю декабря погоду в регионе определит периферия «сибирского» антициклона. Температурный режим ожидается неоднородным, с большим разбросом по территории, особенно в ночные часы: -13,-20°, при натекании облачности местами -7,-12°. В восточных районах будет большей частью морозно до -22,-27°, днем -7,-13°, в горных районах -14, -17°. В целом, среднесуточные температуры воздуха с 1 по 10 декабря ожидаются ниже нормы на 3-5 градусов.

Существенных осадков в начале месяца не ожидается. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

ИА «Башинформ»
Теги: погода, Башгидромет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
COVID-19 вызывает нарушение памяти и концентрации внимания
Россияне, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. Такие пациенты начали появляться о
О возбуждении исполнительного производства будут сообщать госуслуги
Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Постановление об этом подписал﻿ Председател
Уфимский врач назвал самый эффективный способ выявления коронавируса
Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин назвал самый эффективный способ выявления коронавируса. По его словам, на
Нефтекамский «Торос» взял реванш у «Ростова» в чемпионате ВХЛ
Нефтекамский хоккейный клуб «Торос» поквитался с «Ростовом» в гостях за домашнее поражение. Уже через пять минут после стартового свистка подопечные Вале
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть