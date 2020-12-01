В поселке Чишмы в обновленных подъездах появились картины

Фото: Розалия Валеева









Фото: Розалия Валеева

В поселке Чишмы Чишминского района завершились запланированные на этот год работы по ремонту подъездов.

В доме № 6 по ул. Чернышевского, что в самом центре поселке — два подъезда. Снаружи дом выглядит вполне сносно, построен из кирпича. Входные группы оформлены в приятный персиковый цвет.

Во дворе мы встретили старшего по подъезду — он только что вернулся с ночной смены, мужчина работает на Сахарном заводе.

«Да, закончили. Все работы с жильцами согласовывали. Обновили стены, поменяли перила, у входа постелили плитку, повесили ящики на первом этаже: теперь почтальонке не придется бегать по этажам», — рассказывает он.

Заходим внутрь — включается освещение: установили датчик движения.

«Стало приятно, теперь подъезд можно назвать парадной», — говорит Николай Колесов.

В прошлом году у одного из подъездов из-за схода снега с крыши сломался козырек. Его тоже обновили.

Особенно порадовали старшего по подъезду утепленные двери и окна.

«Теперь и фонарь новый у входа. Прежний был установлен аж в 1964 году», — сказал он.

Но Николай Колесов пожаловался, что площадки между этажами остались необновленными, и даже без покраски.

Первый этаж — в кафеле, а остальное — в тех же старых трещинах.

«Нам объясняли, что эти работы в стоимость ремонта не входят», — вздыхает Колесов.

В Новый год с новыми подъездами войдут и жители дома №11 по ул. Кирова в поселке Чишмы.

Старшей по подъезду Елене Абрамовой жители делегировали согласование цветов, форм, фактур стен.

«Такого ремонта здесь не было лет 45, наверное, с самого строительства дома. Только стены красили, и все. А сейчас здесь на стенах фактурная штукатурка, обновленные перила, новые двери и полы на первом этаже. Особенная радость — это рисунки, выполненные прямо на стенах. В каждом подъезде — свой. Например, в третьем — нанесена композиция к юбилею Мустая Карима, в другом — чишминские достопримечательности, а также табун лошадей и «башкирские мотивы», — рассказала Елена Абрамова.

По ее словам, работы начались еще весной, из-за ограничений, связанных с карантином, сроки немного сдвинулись, но в сентябре ремонт уже завершили.

Главный инженер ООО «РСУ Жилсервис» Ильдар Рафиков сообщил, что на ремонт подъездов в доме № 6 по ул. Черышевского было направлено 331 тысяча рублей, а на Кирова, 11 — 1 млн 244 тысячи рублей.

«Старались выбирать современные материалы и покупать у местных производителей. Например, почтовые ящики покупали в Деме, а окна и двери сделали на базе своих цехов. Спрашивали у жителей про все — какую краску, какую штукатурку купить — вроде все остались довольны, — говорит Ильдар — Да, были вопросы по поводу ремонта пола на межэтажных площадках, но по проекту плитка укладывается только до первой ступени. В некоторых домах жители собирали деньги на эту часть работ, и мы ее выполняли».

На Кирова, 11 собственники приобрели снаряды для детской площадки, а устанавливали их, завозили песок и уплотняли по просьбе жителей сотрудники подрядной организации.

«Рисунки, которые так понравились жителям — наш бонус, в проекте этого не было. Решили таким образом порадовать людей. В прошлом году на одном из объектов сделали в качестве пилотного варианта. Если честно, — переживали, что вандалы повредят. Однако прошло почти 11 месяцев, никто рисунок не испортил, поэтому решили, что в остальных подъездах также можно их рисовать», — рассказал главный инженер жилищной организации.

В Башкирии жители 346 многоквартирных домов уже почувствовали на себе новые комфортные условия.

В 2020 году в регионе благоустраивается 380 дворовых территорий, состоящих из 519 многоквартирных домов на общей площади 1 млн 56 тысяч квадратных метров.