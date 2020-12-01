Фото: пресс - служба главы Башкортостана Глава Башкирии провел онлайн-прием граждан Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня, 1 декабря Глава Башкортостана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров провёл онлайн-приём граждан. Общение руководителя республики с жителями открыло традиционную декаду приёма граждан в региональной общественной приёмной партии, которая продлится до 10 декабря. Жительница села Юмагузино Кугарчинского района, одна воспитывающая двоих детей, обратилась с просьбой оказать содействие в газификации дома, который она строит. Стоимость работ, по оценке газовых служб, составляет 157 тысяч рублей. Для неё это неподъёмная сумма. В связи с этим она предложила включить матерей-одиночек в перечень льготных категорий, которые могут получить от республики сертификат на газификацию.

Радий Хабиров поручил руководителю регионального исполкома «Единой России» совместно с правительством Башкортостана изучить этот вопрос и в течение недели представить предложения. Руководитель республики также дал поручение оказать поддержку в газификации дома заявительницы за счёт средств партийного фонда материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Семья, проживающая в Калининском районе Уфы и воспитывающая четырёх детей, неделю назад лишилась крова. 24 ноября сгорел их дом вместе со всем нажитым имуществом. Супруги обратились к Главе республики с просьбой оказать необходимое содействие.

Радий Хабиров поручил главе Калининского района Уфы Сергею Кожевникову встретиться с погорельцами и проработать возможность оказания им помощи стройматериалами для возведения нового дома.

Житель Уфы, проживающий в микрорайоне Сипайлово, рассказал, что во дворе дома № 33 по улице Бикбая есть огороженная спортивная площадка. Дети постоянно играют там в футбол, волейбол. Но вместо современного травмобезопасного покрытия на площадке просто песок.

Радий Хабиров поручил главе Октябрьского района Сергею Плотникову проработать вопрос и включить комплексное благоустройство этой дворовой территории с обустройством детской спортивной площадки в программу «Башкирские дворики» на 2021 или 2022 годы.

«Если не в следующем году, то через год у вас будет идеальный двор с современной и удобной спортплощадкой», – сказал Глава Башкортостана.

Жители республики могут обратиться к Главе Башкортостана Радию Хабирову следующими способами:

— отправить обращение через электронную приёмную органов власти Республики Башкортостан;

— отправить письмо почтой по адресу: 450101, Уфа, улица Тукаева, 46, Дом Республики или привезти его лично (вход с торца здания, оставить в «ящике для обращений граждан»);

— обратиться в Региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Уфа, улица Достоевского, 73 или оставить электронное обращение через онлайн-приёмную;

— написать на личной странице Главы республики в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram.

Для решения вопросов местного или отраслевого характера можно использовать Платформу обратной связи на сайтах муниципалитетов, республиканских министерств и ведомств.