Фото: соцсети Бывший жилец рассказал про сокровища снесенного в Уфе дома на улице Октябрьской революции Фото: соцсети

В Уфе снесли старинное деревянное здание, находящееся на улице Октябрьской революции, 72/2. Дом с резными наличниками не имел статуса «объекта культурного наследия». Однако общественники и горожане считают, что здание представляло архитектурную ценность.

Бывший жилец дома Станислав Избицкий рассказал корреспонденту «Башинформа», что в этом доме прошло детство трех поколений учителей Избицких.

«﻿В этом доме я жил 27 лет, в нем жил еще мой дед с семьей после Акатьевых, въехавших в результате революции. Наверное, от дореволюционной поры достались стол громадный, стулья, сундуки. Один из цельных деревянных стульев был в виде фигуры человека, на ремне которого было вырезано: «Терпенье и труд все перетрут», — рассказал бывший житель.

Станислав Избицкий отметил, что дом был двухквартирный с двумя выходами во двор и в сад, большим коридором, верандой, сенями и чуланом.

«В доме было шесть комнат и кухня в 20 квадратных метров, где стояла огромная русская печь, рядом с ней ﻿полати (лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью — прим. ред.). Дети любили лазать с печки на полати, там стоял чемодан испанца, не вернувшегося с Великой Отечественной войны. Межквартирные двери никогда не закрывались с соседями, мы жили дружно, дети водили хороводы и носились кругами по всему дому. В своей квартире комнаты были все проходные, двери резные, огромные, дубовые. На потолках комнат — узоры из лепнины в центре и по периметрам, тяжелые красивые люстры уже советской поры. Окнами в сад дети пользовались как дверями, ибо невысокие над землей, но в рост взрослых», — поделился житель.

Исторический центр Уфы теряет свой облик и становится неинтересен, считают общественники. ﻿В частности, по мнению члена СПЧ при главе Башкирии Кристины Абрамичевой﻿, улица Большая Казанская (дореволюционное название) должна быть сохранена в том виде, как есть сейчас, без «прореживания», ведь тогда просто не будет общего архитектурного ансамбля, на котором можно развивать туристическую зону.

Ранее сообщалось, что ﻿снесенный дом находился в аварийном состоянии и не был внесен в список охраняемых объектов культурного наследия. ﻿«Ещё не все деревянные дома по улице Октябрьской революции успели поставить на госохрану. До последнего времени порядка 14 домов ещё не под охраной, из них шесть вообще не имеют никакой защиты от сноса. Возможно, введение моратория на снос домов по всей улице Октябрьской революции спасло бы положение», — прокомментировала градозащитница Эльза Маулимшина.

Общественники отмечали, что в доме под номером 72/2 были лабазы (торговые или складские помещения) сначала купца Арсентия Кондратьева, позже — Василия Поносова.

Как писал «Башинформ», согласно концепции развития Уфы к 2024 году, улица Октябрьской революции может стать пешеходной. Перевод улицы в пешеходную планируют сопровождать реставрацией исторических объектов, а также использованием прилегающих дворов в качестве цепочки точек притяжения — малых театральных площадок, творческих пространств, открытых лекториев.