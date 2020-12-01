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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Автономия башкир и Дом народов России подписали соглашение о сотрудничестве

ПОЛИТИКА

В Москве с 30 ноября по 1 декабря проходит I Международный форум «Народы России», организованный Федеральным агентством по делам национальностей России. В нем принимает участие и делегация из Республики Башкортостан.

Основная задача форума – обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в области межнациональных отношений, формирование деловых коммуникаций между участниками форума.

Это одно из крупнейших событий этого года, посвященных реализации государственной национальной политики Российской Федерации в регионах. Слушателями и спикерами стали государственные гражданские служащие, руководство ФНКА, представители научного сообщества, бизнесмены, руководители НКО, СМИ, работники организаций сферы культуры и народного творчества.

В рамках форума состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России» с Федеральной национально-культурной автономией башкир России. Документ подписали исполнительный директор Федеральной автономии башкир России Искандер Юлдашев и директор Дома народов России Андрей Березин. Учитывая общие интересы в установлении, расширении и сохранении двусторонних связей, соглашение даст возможность реализовать общие цели по возрождению, развитию и сохранению национальных культур, реализации социально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к этническим общностям, сохранению культурных особенностей многонационального народа России.

«В соглашении определены моменты сотрудничества с Домом народов России: планируется организация и проведение совместных мероприятий, обмен опытом и информационное сотрудничество в области национальной политики», — рассказал Искандер Юлдашев, исполнительный директор Федеральной автономии башкир России.

Директор Дома народов России отметил Республику Башкортостан как один из лучших регионов по реализации государственной национальной политики. Он подчеркнул, что подписанное соглашение – основа для сотрудничества и координации деятельности.

«Мы сегодня подписали соглашение о совместном сотрудничестве с автономией башкир России и договорились вместе работать над подготовкой и осуществлением проектов, направленных на создание условий сохранения, возрождения и развития национальных культур и реализации национально-культурных прав граждан РФ», — сказал Андрей Березин, директор Дома народов России.

ИА «Башинформ»
Теги: башкиры РФ
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