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83-й жертвой коронавируса в Башкирии стал 52-летний уфимец

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

83-й жертвой коронавируса в Башкирии стал 52-летний уфимец Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе скончался еще один мужчина, став 83-м в печальном списке жертв коронавируса. Как сообщает республиканский Минздрав, ему было всего 52 года. Помимо осложнений от COVID-19, он имел сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, гипертоническую болезнь, дистрофию паренхиматозных органов.

На 1 декабря 2020 года в Башкирии выявлено 14 406 человек с коронавирусной инфекцией. За сутки, по официальной статистике, добавилось 142 человека.

В стационарах проходят лечение 542 пациента. Число больных в тяжелом состоянии растет — их уже 40, на ИВЛ — 14.

На амбулаторном лечении находятся 1 772 инфицированных. Выписано за сутки — 87 человек. Всего выздоровели 12 009 человек.

Количество случаев внебольничной пневмонии остается стабильно высоким, выявлено за сутки еще 406 больных. Выписанных пациентов с пневмонией — 412.

Всего проведено 1 708 692 исследования, обследовано 1 654 005 человек. За сутки – 10 549 исследований, обследовано 10 310 жителей республики.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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