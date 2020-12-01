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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии по 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых 65+

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии по 31 декабря продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых 65+ Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане продлили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в свой указ о режиме «Повышенная готовность». Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции, ранее введённый для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, продлевается по 31 декабря.

Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях, до 31 декабря включительно.

Министерство образования и науки Башкортостана исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах должно определять перечень городов и районов, в которых все классы могут учиться в очной форме.

Радий Хабиров также поручил усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима и обязательного соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет.

Азат Гиззатуллин
Теги: Режим самоизоляции, указ о повышенной готовности
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