Помощь медикам и нуждающимся, автоволонтерство: как «Единая Россия» отмечает день рождения

Фото: пресс-служба регионального отделения Единой России, Олег Яровиков



































Фото: пресс-служба регионального отделения Единой России, Олег Яровиков

В этом году в связи с пандемией коронавируса весь актив «Единой России», депутатский корпус заняты на волонтерской работе, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поздравивший коллег с 19-летием «Единой России».

«По всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячими обедами, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц. Вся наша помощь — это не разовые акции, а системный каждодневный труд», — сказал Андрей Турчак.

В Башкортостане на базе регионального отделения партии с начала пандемии в марте текущего года был организован единый волонтерский центр «Наша забота». Всего в колл-центр «Единой России» с конца марта обратилось более 97 тысяч жителей республики. За это время оказано более 400 000 единиц адресной помощи,.

Заместитель председателя комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, руководитель ситуационного антиковидного центра республики Римма Утяшева рассказала агентству «Башинформ», что партия уже с первых дней начала работу непосредственно с людьми. Депутаты и активисты партии работали волонтерами, ездили по больницам, помогали врачам.

«Наше региональное отделение проводило онлайн–лекции для жителей республики по самым актуальным проблемам, с которыми наши жители столкнулись во время распространения коронавирусной инфекции. Их прослушали более 800 тысяч человек. С сентября мы возобновили эти лекции, теперь они ориентированы для пожилых, которых консультируют наши коллеги–медики. Лидер нашей партии в республике, Глава Башкортостана Радий Хабиров всегда подчеркивал и подчеркивает, что «Единая Россия» в эти сложные времена является боеспособной структурой, которая эффективно работает в период пандемии и всегда рядом с людьми. Когда он поставил задачу открыть республиканский ситуационный антиковидный центр﻿, партия сразу подключилась к решению этого вопроса. Многие наши активисты сегодня работают в этом центре, который помог снять социальную напряженность. Всего с начала работы с 16 ноября поступило более 11 тысяч звонков. Большинство обращений касается организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому и в поликлиниках. Жители также могут уточнить здесь результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, узнать состояние родных и близких, которые находятся в инфекционных госпиталях, задать другие вопросы. Многие проблемы удаётся решить силами специалистов центра и медицинских экспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена», — отметила Римма Утяшева.

«И сегодня, в день рождения партии, мы работаем, для нас это день, когда вместо праздников мы, депутаты Госдумы, наши коллеги, сторонники и активисты продолжат помогать людям. Сегодня по традиции открывается декада приема граждан. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, приемы проходят в основном в онлайн–режиме. Особенностью этого года станет ежедневная тематика приемов граждан по социально значимым вопросам, организации системы здравоохранения, сферы ЖКХ, старшего поколения, вопросов дошкольного и школьного образования, труда и оказания юридической помощи. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, партия продолжила и свои проекты. В нашей республики, например, по одному из самых успешных проектов «Реальные дела» партия в этом году реализовала почти 1000 проектов, которые были предложены жителями, на общую сумму в 254 млн рублей. Проект «Реальные дела» изначально направлен на решение насущных проблем, которые определяют сами жители. Передача наказов депутатам происходит на сходах, личных приемах граждан и по письменным обращениям. 2020 год реально показал, какой силой обладает наша партия и как она может помогать нашим гражданам в самые непростые времена», — отметил в разговоре депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Не остались в стороне и депутаты Госдумы, представляющие партию и Башкортостан в нижней палате российского парламента. Многие из них их своих личных средств оказывали и оказывают материальную помощь жителям республики, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, поработали волонтерами, принимали участие в разного рода благотворительных акциях.В Башкортостане продолжается акция «Помоги учиться дома» по поддержке детей, перешедших на дистанционное обучение в условиях пандемии. Учеников из нуждающихся семей обеспечивают гаджетами, чтобы они могли осваивать школьную программу в онлайн-формате.

Проект «Помоги учиться дома» стартовал в марте этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. За короткое время благодаря спонсорской помощи со стороны крупных компаний, предпринимателей, депутатов разных уровней школьники получили 823 гаджета.

Напомним, акция проходит по поручению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Присоединиться к данной инициативе может любой желающий. Передать новые или использованные гаджеты можно в отделы образования муниципалитета.

С 10 ноября региональное отделение партии запустило работу автоволонтеров по Башкортостану для оказания различной адресной помощи населению группы риска, ковидным больным, а также остро нуждающимся гражданам. Уже отработано 3 594 заявки по республике.

Волонтеры «Нашей заботы» уже сейчас взяли на себя обязательства по доставке бесплатных антиковидных лекарств тем, кто болеет амбулаторно. Изначально нагрузка должна была лечь на медиков, которые и без этого испытывают сейчас огромное увеличение объема работы. Планируется, что добровольцы возьмут на себя около трети от 19 тысяч данных доставок.

Добровольцы участвуют и в доставке рецептурных лекарств хронически больным людям. Эти граждане находятся в группе риска, поэтому должны быть на самоизоляции. Волонтер за них сходит в аптеку с рецептом и доставит медикаменты на дом.

С конца октября стартовала акция «С заботой о врачах». Медицинский персонал, работающий в «красных» зонах учреждений здравоохранения получил чайные наборы, а ковидные пациенты средства личной гигиены и бутилированную воду. Волонтерами оказана помощь 4055 медицинским работникам, социальным работникам, работающих в домах-интернатах и 3650 пациентам в 38 ковид-госпиталях республики, а также 1200 сотрудникам онкологического диспансера.

Станция скорой помощи Уфы получила 800 комплектов специально пошитого термобелья для более комфортной работы в СИЗах с ковид-пациентами.

По линии «Нашей заботы» организована доставка 500 кг башкирского меда в 36 ковид госпиталей. Совместно с ОНФ было доставлено 336 кг Алтайского и Краснодарского мёда по больницам.

Региональное отделение партии запустило Автоколл — центр с искусственным интеллектом «IVOICE» по обзвону людей из группы риска, болеющих сахарным диабетом. Уже совершенно 72 620 звонков. Всего планируется охватить 147 тыс. человек. По предварительным данным, порядка 13% респондентов указывают при звонке, что нуждаются в помощи. Данные списки будут переданы в Минздрав для дальнейшей отработки по месту жительства пациента.

Единороссы принимали активное участие в раздаче продуктовых наборов для нуждающихся и малоимущих. В ноябре стартовала 5 волна продуктовых наборов (акция Магнит забота). Во время нее будет роздано 10 тысяч продуктовых пакетов для многодетных малоимущих семей, воспитывающих четырех и более детей.

А сегодня,1 декабря в Уфе стартовала акция по перевозке врачей, работающих в ковид-госпитале. Такой подарок в День рождения «Единой России» партийцы сделали медикам инфекционного центра поселка Зубово.