Фото: Ксения Калинина На Башкирию надвигается туман Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Башкирии информирует жителей региона о том, что 2 декабря местами по республике ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.

«Просьба, будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям, — обратились к гражданам в пресс-службе ведомства. – Водители, включите фары ближнего света, противотуманные фонари. Соблюдайте скоростной режим. Будьте предельно внимательны на дороге».