Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.19 ↑

EUR 91.20 ↓

1 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На Башкирию надвигается туман

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На Башкирию надвигается туман Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Башкирии информирует жителей региона о том, что 2 декабря местами по республике ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.

«Просьба, будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям, — обратились к гражданам в пресс-службе ведомства. – Водители, включите фары ближнего света, противотуманные фонари. Соблюдайте скоростной режим. Будьте предельно внимательны на дороге».

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС, предупреждение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
COVID-19 вызывает нарушение памяти и концентрации внимания
Россияне, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. Такие пациенты начали появляться о
О возбуждении исполнительного производства будут сообщать госуслуги
Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Постановление об этом подписал﻿ Председател
Нефтекамский «Торос» взял реванш у «Ростова» в чемпионате ВХЛ
Нефтекамский хоккейный клуб «Торос» поквитался с «Ростовом» в гостях за домашнее поражение. Уже через пять минут после стартового свистка подопечные Вале
Никаких больше вечеринок: в Башкирии чиновникам запретили новогодние корпоративы
Глава республики Радий Хабиров принял решение о проведении новогодних корпоративов в условиях пандемии. Нововведение пока касается только чиновников респ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть