Фото: соцсети В Башкирии учредили награду для волонтеров Фото: соцсети

В Башкирии учреждена награда — Почетный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан», которая будет ежегодно вручаться десяти волонтерам. Такое решение принято Главой Башкирии Радием Хабировым, указ подписан 27 ноября. Сегодня Глава региона написал в своих соцсетях: «Эти люди обычно находятся в тени, но без их помощи не двигается ни одно большое дело. Ещё важнее – эти отважные ребята первыми приходят на помощь в трудную минуту.

В этом году наши волонтёры оказались на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Более пяти тысяч человек из 63 штабов по всей республике обходили пожилых жителей, носили им еду, лекарства, помогали платить квартплату, по-человечески поддерживали добрым словом.

В горящих лесах Бурзянского района полтысячи наших волонтеров помогали тушить пожары, буквально на себе таская фляги с водой».

Радий Хабиров сообщил, что первое награждение будет проведено в ближайшие месяцы, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Кроме того, в республике разработана программа оздоровления добровольцев, которые помогали в потенциально опасных для здоровья сферах. Во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» Башкирия выиграла грант на развитие лучших практик добровольцев (6,5 млн рублей).

Сейчас в Башкирии 400 волонтерских отрядов. Влиться в ряды добровольцев можно на их официальном сайте﻿.