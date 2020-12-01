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В Башкирии волонтерам назначили пособия в случае гибели или получения вреда здоровью

ПОЛИТИКА
Фото: ОП РБ

В Башкирии волонтерам назначили пособия в случае гибели или получения вреда здоровью Фото: ОП РБ

В Башкирии определили суммы пособий волонтерам в случае гибели или получения вреда здоровью при исполнении добровольческой работы, чтобы каждый был защищен государственными гарантиями. Об этом сообщили на заседании президиума регионального правительства.

В случае причинения вреда здоровью волонтеру единовременно выплатят 50 тысяч рублей. В случае гибели члены семьи погибшего получат пособие в 250 тысяч рублей.

Вопросы выплаты пособий будут находиться в компетенции Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, пояснили в Минспорта и молодежной политики.

«Надо сказать, что результаты волонтерской работы впечатляют, – отметил премьер-министр Андрей Назаров. – Это и оказание помощи, и спасение жизней. Сложно переоценить вклад добровольцев. Однако жизнь и здоровье волонтеров также подвергаются рискам. Мы должны все предусмотреть».

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры, пособия
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