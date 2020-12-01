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Вице-мэр Уфы Ильдар Юланов назначен руководителем АО «Башкиравтодор» — СМИ

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Уфы

Вице-мэр Уфы Ильдар Юланов назначен руководителем АО «Башкиравтодор» — СМИ Фото: администрация Уфы

Крупнейшее в регионе госпредприятие по ремонту и строительству дорог возглавил 35-летний чиновник уфимской мэрии Ильдар Юланов, сообщает «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на свой источник. В Минтрансе Башкирии официальную информацию предоставлять не стали.

Ильдар Юланов с июля 2019 года был заместителем главы администрации Уфы — начальником Управления транспорта и связи. Ранее он занимал в данном Управлении должность начальника отдела программ развития пассажирского транспорта

В «Башкиравтодоре» руководитель в последний раз менялся в сентябре 2019 года, тогда генеральным директором был назначен Андрей Пролипото.

АО «Башкиравтодор» обслуживает более 24 тыс. км дорог, свыше 1,6 тыс. мостов. Выручка «Башкиравтодора» в 2019 году составила 8,84 млрд рублей, убыток — 578,5 млн рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения, Башкиравтодор
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