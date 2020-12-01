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В Башкирии в Старобалтачево восстановили теплоснабжение после обрушения в котельной

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии в Старобалтачево восстановили теплоснабжение после обрушения в котельной Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Балтачевском районе Башкирии, в селе Старобалтачево в двух многоквартирных домах на улице Комсомольской восстановили теплоснабжение. В пострадавшей котельной уже установлен электрический котел, запущено теплоснабжение по резервной схеме.

Ранее в пресс-службе МЧС Башкирии сообщили о том, что днем 30 ноября произошла разгерметизация котла в котельной: в результате перегрева газового котла произошёл разрыв водяной рубашки, обрушение одной бетонной плиты перекрытия в здании. Горения не было. В инциденте никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы, в том числе оперативная группа 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС МЧС РБ. Под отключение теплоснабжения попали два жилых дома: 17 квартир, в которых проживает 34 человека, в том числе 12 детей. Жильцов временно разместили в местной гостинице.

В пресс-службе регионального Госкомитета РБ по ЧС утром 1 декабря проинформировали о том, что накануне для оперативных работ были доставлены новые котлы и необходимое оборудование. Полностью аварийно-восстановительные работы планируется завершить к концу сегодняшнего дня.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, МЧС РБ
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