Фото: Минторг РБ В Башкирии дети-сироты смогут получать «Молочную кухню» бесплатно Фото: Минторг РБ

В Башкирии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до трех лет смогут получать «Молочную кухню» бесплатно. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики.

«Нам важно, чтобы натуральную, качественную молочную продукцию на льготных условиях могли получать не только дети из малоимущих семей, но и дети, находящиеся под опекой, – отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. – При этом не будет учитываться среднедушевой доход семьи, взявшей ребенка под опеку, как это делается для остальных категорий получателей специализированных продуктов питания».

Для того чтобы оформить бесплатное питание, получателям необходимо написать заявление и подписать договор с ГАУ РБ «Молочная кухня». Сделать это можно, придя на любой удобный раздаточный пункт. Если все документы представлены верно, то в течение 20 рабочих дней с помощью смс или телефонного звонка поступит извещение о назначении питания.

Список необходимых документов для оформления договора:

1. Справку о наличии у ребенка медицинских показаний к обеспечению специализированными продуктами детского питания с указанием характера вскармливания ребенка первого года жизни (смешанное или искусственное вскармливание). Проще говоря, это назначение педиатра.

2. Оригинал и копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (приемного родителя).

3. Документ, подтверждающий факт проживания родителя (законного представителя) и ребенка в возрасте до трех на территории республики, полученный не позднее 30 календарных дней до момента предъявления.

4. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.

Сообщается, что нормы выдаваемой продукции будут равнозначны тем, что получают дети из малоимущих семей. С 0 до 12 месяцев выдается сухая молочная смесь. С 6 месяцев до 2 лет – сухая каша. С полугода до 3 лет – творог и с 8 месяцев до 3 лет – кефир и молоко питьевое для питания детей раннего возраста.

С полным списком адресов раздаточных пунктов можно ознакомиться на сайте milkrb.ru.

Проконсультироваться по вопросу обеспечения продукцией молочной кухни можно по номеру телефона 8(347)246-55-01.

Ранее сообщалось, что продукцию, произведенную в молочных кухнях, теперь можно купить в деревнях и селах Башкортостана.